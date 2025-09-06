Писательница Влада Ольховская выиграла в номинации "лучший драматург"

Интрига главной литературной награды Беларуси разрешилась. В числе новых лауреатов Национальной литературной премии - драматург Влада Ольховская, признанная лучшей в своей номинации.

Для Влады Ольховской эта победа стала особенной. Ранее она уже номинировалась в категориях "Детская литература" и "Дебют", но успех в драматургии означает для нее нечто большее.

"На самом деле я очень горжусь тем, что именно в этой номинации получилось победить, - поделилась писательница. - Драматургия объединяет две мои большие литературные любви - литературу и театр".

Пьесы лауреата уже нашли своего зрителя: они идут на сцене Минского молодежного театра, а одна из работ даже вошла в финал Национальной театральной премии.

Влада Ольховская отмечает, что признание простирается далеко за пределы Беларуси: ее пьесы ставят в пяти странах, а в России она была удостоена премии "Действующие лица".

"Когда делаешь то, что любишь, и тебе дают шанс это делать, наверное, это величайший подарок", - заключила драматург.

Также председатель Союза писателей Александр Карлюкевич анонсировал, что договорился с Гильдией драматургии России о проведении в Минске совместных чтений лучших пьес молодых белорусских и российских авторов.