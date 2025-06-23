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Почти 400 участников прошли предкастинг талант-шоу "Фактор.by"
Автор:Редакция news.by
"Фактор.by" и "Фактор.by 60+" завершает свое турне по Беларуси. Последний город, где состоится недельный марафон прослушиваний, - Минск. Команда проекта готова общаться с талантливыми без выходных - с 24 по 30 июня. На проспекте Победителей, 49 (уже привычный адрес отбора новых артистов) с полудня будет работать зона регистрации участников. Заполнить анкету можно на месте. А после дождаться своего выхода на свет софитов, спеть от души и (желательно) не утаить от судей историю собственных преодолений.
Всего же стали ближе к сцене почти 400 человек. Самый старший смельчак - это витебчанин, ему 87 лет. Кстати, в Витебске оказалось и большее количество желающих стать участником "Фактор.by". Но Минск может и превзойти рекорды.