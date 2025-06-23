Почти 400 участников прошли предкастинг талант-шоу "Фактор.by"

"Фактор.by" и "Фактор.by 60+" завершает свое турне по Беларуси. Последний город, где состоится недельный марафон прослушиваний, - Минск. Команда проекта готова общаться с талантливыми без выходных - с 24 по 30 июня. На проспекте Победителей, 49 (уже привычный адрес отбора новых артистов) с полудня будет работать зона регистрации участников. Заполнить анкету можно на месте. А после дождаться своего выхода на свет софитов, спеть от души и (желательно) не утаить от судей историю собственных преодолений.