Полмира спать не будет: почему на "Интервидении" не сделали зрительское голосование

Как общество отнеслось к тому, что на "Интервидении" не предусмотрено зрительское голосование, рассказала генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер в "Актуальном интервью".

"В конкурсе принимают участие 23 страны, и если это показать на карте, то складывается ощущение, что вся планета на "Интервидении", сложности по трансляции будут и так из-за часовых поясов", - объяснила она. То есть если проголосуют одни, то когда это сделают другие? Тогда получается, что половине мира нужно просто не спать.

Ольга Шлягер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91c86a27-bb50-41b8-a357-fbdef314e9cf/conversions/5a5c909f-33a5-4376-b777-d51ce1dfe69d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91c86a27-bb50-41b8-a357-fbdef314e9cf/conversions/5a5c909f-33a5-4376-b777-d51ce1dfe69d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91c86a27-bb50-41b8-a357-fbdef314e9cf/conversions/5a5c909f-33a5-4376-b777-d51ce1dfe69d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91c86a27-bb50-41b8-a357-fbdef314e9cf/conversions/5a5c909f-33a5-4376-b777-d51ce1dfe69d-xl-___webp_1920.webp 1920w Ольга Шлягер