Полмира спать не будет: почему на "Интервидении" не сделали зрительское голосование
Как общество отнеслось к тому, что на "Интервидении" не предусмотрено зрительское голосование, рассказала генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер в "Актуальном интервью".
"В конкурсе принимают участие 23 страны, и если это показать на карте, то складывается ощущение, что вся планета на "Интервидении", сложности по трансляции будут и так из-за часовых поясов", - объяснила она. То есть если проголосуют одни, то когда это сделают другие? Тогда получается, что половине мира нужно просто не спать.
Генпродюсер Белтелерадиокомпании призналась, что представляет, что такое голосование, как "стекаются" баллы и обрабатываются результаты. "Я очень хорошо понимаю организаторов, но, думаю, если сильно чего-то захочется, то что-нибудь обязательно придумается, ведь мы живем в такое время, когда все быстро меняется, появляется столько новых технологий. Я уверена, что российские коллеги покажут высший пилотаж", - заявила Ольга Шлягер.