3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Поздняков: Великая Победа - скрепа, которая будет крепить белорусов и россиян
В рамках Дня белорусской письменности писатели не только встречаются со своими читателями, но и делятся мнениями. Председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси, лауреат Национальной литературной премии Михаил Поздняков рассказал, интересна ли сегодня россиянам белорусская литература.
Михаил Поздняков:
"У нас общая Великая Победа, и это скрепа, которая нас скрепляла сегодня и будет скреплять и дальше. А писатели укрепляют творческие отношения с коллегами из России - от Калининграда, Санкт-Петербурга и до Чукотки. У нас много совместных проектов, обменов делегациями, взаимопереводов, изданий совместных книг. Россияне часто принимают участие в наших праздниках".
Председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси показал книгу, которая выдана Астраханским региональным отделением Союза писателей России, которая вышла только в Минске и Астрахани.
"Еще есть книга "Великая Победа - на века", в которой представлены писатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и всех регионов Беларуси. Книга посвящена мужеству народа", - добавил Михаил Поздняков.