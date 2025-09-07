Поздняков: Великая Победа - скрепа, которая будет крепить белорусов и россиян

В рамках Дня белорусской письменности писатели не только встречаются со своими читателями, но и делятся мнениями. Председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси, лауреат Национальной литературной премии Михаил Поздняков рассказал, интересна ли сегодня россиянам белорусская литература.

"У нас общая Великая Победа, и это скрепа, которая нас скрепляла сегодня и будет скреплять и дальше. А писатели укрепляют творческие отношения с коллегами из России - от Калининграда, Санкт-Петербурга и до Чукотки. У нас много совместных проектов, обменов делегациями, взаимопереводов, изданий совместных книг. Россияне часто принимают участие в наших праздниках".