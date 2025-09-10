3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
"Праздник музыки": Ольга Шлягер назвала, чем отличается "Интервидение" от "Евровидения"
Стоит ли "Интервидение" сравнивать с "Евровидением", мнением поделилась в "Актуальном интервью" генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер.
"Думаю, что все равно будут сравнения. Конечно, хотелось бы вывести "Интервидение" на уровень, когда бы оно звучало, чтобы он был нашим конкурсом, объединяющим, со своим колоритом, чтобы ни у кого не возникало ассоциации от созвучия, что это один и тот же конкурс", - обратила внимание она.
Организаторы подчеркивают, что в отличие от" Евровидения", "Интервидение" никак не будет связано с политикой, оно лишено всякой вульгарщины. И, безусловно, это будет исключительно история о традициях каждой страны, которую мы увидим на сцене.
"Здорово, что нет критерия, где надо петь на каком-то языке, который тебе навязывают и который должен быть всем понятен (вроде как всем понятен). У восточных стран потрясающий колорит, который читается в каждой песне и слышится в каждом звуке, поэтому каждая страна имеет право на идентичность и самобытность, и это не запрещено. Не нужно подстраиваться и пытаться понравиться непонятно кому или чему, чтобы занять первое место. Верю, что это будет праздник музыки", - завершила свою мысль Ольга Шлягер.