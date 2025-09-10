"Праздник музыки": Ольга Шлягер назвала, чем отличается "Интервидение" от "Евровидения"

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b3e2e3f-ff9b-43b8-8397-c6fb06505496/conversions/9a3204b3-88e7-45a1-a506-9ee73d89e6ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b3e2e3f-ff9b-43b8-8397-c6fb06505496/conversions/9a3204b3-88e7-45a1-a506-9ee73d89e6ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b3e2e3f-ff9b-43b8-8397-c6fb06505496/conversions/9a3204b3-88e7-45a1-a506-9ee73d89e6ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b3e2e3f-ff9b-43b8-8397-c6fb06505496/conversions/9a3204b3-88e7-45a1-a506-9ee73d89e6ba-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Стоит ли "Интервидение" сравнивать с "Евровидением", мнением поделилась в "Актуальном интервью" генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер.

"Думаю, что все равно будут сравнения. Конечно, хотелось бы вывести "Интервидение" на уровень, когда бы оно звучало, чтобы он был нашим конкурсом, объединяющим, со своим колоритом, чтобы ни у кого не возникало ассоциации от созвучия, что это один и тот же конкурс", - обратила внимание она.

Организаторы подчеркивают, что в отличие от" Евровидения", "Интервидение" никак не будет связано с политикой, оно лишено всякой вульгарщины. И, безусловно, это будет исключительно история о традициях каждой страны, которую мы увидим на сцене.