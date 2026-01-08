3.67 BYN
Признания в любви родителям: пятерка финалистов "Фактор.BY" готовит особенный эфир
Самое рейтинговое музыкальное шоу Беларуси продолжает собирать зрителей у телеэкранов страны и далеко за ее пределами. Пятый, юбилейный сезон "Фактор.BY" продолжится шестым прямым эфиром уже вечером 9 января.
На этот раз участники выйдут на сцену с особенной программой. Тема выпуска - песни, посвященные родителям. Это будут не просто вокальные номера, а личные признания, истории благодарности и эмоции, которые сложно сыграть.
Для конкурсантов этот эфир - испытание не только голосом, но и сердцем. Участники репетируют с 1 января каждый день, чтобы 9 января выйти на сцену и показать телезрителям максимум своих способностей
Мария Назарова, финалистка шоу "Фактор.BY":
"Песня, подобранная для меня, как мне кажется, очень интересная. Я думаю, что от меня такого не ожидают, но это новый формат. Это будет быстро, темпово, очень стильно. Я очень надеюсь, что пройду до следующего эфира, поэтому верю в зрителей".
Накал борьбы сохраняется: каждое выступление может повлиять на дальнейшую судьбу в проекте, а зрительское голосование снова станет решающим.
Пятерка финалистов продолжит борьбу за звездный трофей - это Шамхал Хачатурян, подопечный Владимира Громова, Клим Астрамович и Ибрагим Карасов из команды Дениса Клявера.
Вокальную битву продолжит и женская аудитория: Мария Назарова под покровительством Стаса Ярушина и участница команды Ольги Бузовой Алина Гулевич.
Смотрите "Фактор.BY" 9 января в прямом эфире на телеканале "Беларусь 1" и голосуйте за своих фаворитов.