Признания в любви родителям: пятерка финалистов "Фактор.BY" готовит особенный эфир

Самое рейтинговое музыкальное шоу Беларуси продолжает собирать зрителей у телеэкранов страны и далеко за ее пределами. Пятый, юбилейный сезон "Фактор.BY" продолжится шестым прямым эфиром уже вечером 9 января.

На этот раз участники выйдут на сцену с особенной программой. Тема выпуска - песни, посвященные родителям. Это будут не просто вокальные номера, а личные признания, истории благодарности и эмоции, которые сложно сыграть.

Для конкурсантов этот эфир - испытание не только голосом, но и сердцем. Участники репетируют с 1 января каждый день, чтобы 9 января выйти на сцену и показать телезрителям максимум своих способностей

Мария Назарова, финалистка шоу "Фактор.BY":

"Песня, подобранная для меня, как мне кажется, очень интересная. Я думаю, что от меня такого не ожидают, но это новый формат. Это будет быстро, темпово, очень стильно. Я очень надеюсь, что пройду до следующего эфира, поэтому верю в зрителей".

Накал борьбы сохраняется: каждое выступление может повлиять на дальнейшую судьбу в проекте, а зрительское голосование снова станет решающим.

Пятерка финалистов продолжит борьбу за звездный трофей - это Шамхал Хачатурян, подопечный Владимира Громова, Клим Астрамович и Ибрагим Карасов из команды Дениса Клявера.

Вокальную битву продолжит и женская аудитория: Мария Назарова под покровительством Стаса Ярушина и участница команды Ольги Бузовой Алина Гулевич.