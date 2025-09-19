Ремесленники готовятся к "Дожинкам" в Заславле. Чем будут украшать фестиваль хлеборобов

Народные умельцы готовят коллекцию сувениров для города мастеров и главные символы "Дожинок" - снопы и караваи. Красота полей, разнообразие злакового урожая и аутентичные послания - микс в честь наших тружеников села.

Урожай - свыше 2 млн 200 тыс. тонн зерна и рапса. Минская область - регион-лидер, регион - рекордсмен жатвы 2025. 20 сентября Заславль встретит главный фестиваль хлеборобов. Заглянем в закулисье "Дожинок" и узнаем, как готовится символический атрибут сегодня (подробности в видео).