Режиссер из Вьетнама рассказала о двух важных событиях для нее на кинофестивале "Лістапад"

XXXI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" продолжает знакомить зрителей с лучшими работами из разных стран. 2 ноября - насыщенная программа: показы, встречи и мастер-классы. Один из них прямо сейчас проходит на "Беларусьфильме".

На киностудии "Беларусьфильм" проходит мастер-класс вьетнамского режиссера, актрисы и продюсера Май Тху Хуэйен. Она много лет сотрудничает с ведущими компаниями мирового масштаба.

Май Тху Хуэйен, режиссер (Вьетнам): "Очень рада быть здесь. Я, кстати, впервые в Беларуси. Сегодня у меня два важных события: утром мастер-класс, а днем - показ моего фильма "Хрупкий цветок". Это первый раз, когда я провожу мастер-класс на фестивале "Лістапад", и для меня это большая честь. Я очень благодарна организаторам".

Режиссер из Вьетнама Тху Хуэйен во время фестиваля представит свой фильм "Хрупкий цветок" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8d75b2e-5750-49b4-abc2-74fdce002b02/conversions/a17449b3-c431-4471-88a8-e9df3dcdf4cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8d75b2e-5750-49b4-abc2-74fdce002b02/conversions/a17449b3-c431-4471-88a8-e9df3dcdf4cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8d75b2e-5750-49b4-abc2-74fdce002b02/conversions/a17449b3-c431-4471-88a8-e9df3dcdf4cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8d75b2e-5750-49b4-abc2-74fdce002b02/conversions/a17449b3-c431-4471-88a8-e9df3dcdf4cb-xl-___webp_1920.webp 1920w Режиссер из Вьетнама Тху Хуэйен во время фестиваля представит свой фильм "Хрупкий цветок"

Режиссер много лет сотрудничает с международными продюсерскими компаниями, и сегодня делится опытом того, как национальное кино может выйти на мировую арену, при этом сохранить свою идентичность. На встрече собрались белорусские режиссеры, студенты и продюсеры. И для них это действительно большая возможность услышать эксперта, работавшего с голливудскими студиями.

Фестиваль "Лістапад" продолжает открывать новые горизонты и объединять профессионалов кино из разных стран. Кстати, в этом году поступило рекордное количество заявок - 3600. Свои работы заявили кинематографисты из 120 стран мира. Максимальное количество пришло из Ирана, Индии, России, Испании и Бразилии.