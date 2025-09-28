"Собойка" вместо Голливуда: режиссер "Классной" рассказал, в чем секрет успеха фильма

Фильм "Классная" стал настоящим хитом в Беларуси. Режиссер национальной киностудии "Беларусьфильм" Кирилл Халецкий в "Актуальном интервью" рассказал, как создавалась кинокартина и в чем секрет ее успеха.

Идея картины родилась из желания показать современную белорусскую школу и ее героев. "Вообще толчок к созданию фильма "Классная" был дан, наверное, где-то 2,5 года назад, когда директор минской школы Ирина Родик, она была на встрече с главой государства и высказала идею о фильме про педагогов. В современной Беларуси такого фильма еще не было, - подчеркнул режиссер. - И хотелось поднять престиж профессии учителя, привлечь к ней внимание".

Кирилл Халецкий:

"Эту идею поддержали в Министерстве культуры. Состоялся конкурс сценариев. По итогам конкурса был выбран сценарий Андрея Курса, который назывался "Классная дама". Первое, что я сделал, это убрал из названия слово "дама", потому что, на мой взгляд, "классная" - это очень емко, двусмысленно и как-то стилево, современно".

Режиссер отметил стереотипы о белорусском кино и призвал зрителей формировать мнение самостоятельно: "Самое страшное, с чем мы сейчас сталкиваемся, что есть какой-то бэкграунд, из-за которого люди не очень хорошо воспринимают белорусские фильмы. Считают их несовременными, достаточно простыми. И большинство людей даже не видели эти фильмы, но у них сложилось впечатление, что "Беларусьфильм" выпускает что-то слабенькое. Поэтому очень рекомендую идти в кино, смотреть все своими глазами, делать свои выводы, не слушать кого-то там".

Он подчеркнул, что сила фильма "Классная" - в отражении белорусской идентичности: "Сила в правде. А в чем наша правда? В том, какие белорусы есть на самом деле, в наших пейзажах, в нашей одежде, архитектуре, даже в нашем говоре. Потому что, когда на экране проскакивает белорусское слово "собойка", это вызывает в зале аплодисменты, потому что в России "собойки" нет, это белорусское слово. Когда люди видят на экране себя, свои истории, свои семьи, это вызывает резонанс. Это попадает в самое сердце. В фильме показано белорусское распределение, белорусская отработка, белорусские типажи, белорусские учителя. Это все работает".