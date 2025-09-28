Знакомые слова, места - зрители просто приходят в восторг: чем цепляет фильм "Классная"

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17347235-a12e-418a-801f-d7a65031b336/conversions/227334be-e641-4e75-8050-b9243672f4bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17347235-a12e-418a-801f-d7a65031b336/conversions/227334be-e641-4e75-8050-b9243672f4bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17347235-a12e-418a-801f-d7a65031b336/conversions/227334be-e641-4e75-8050-b9243672f4bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17347235-a12e-418a-801f-d7a65031b336/conversions/227334be-e641-4e75-8050-b9243672f4bf-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Недавно в кинотеатре "Москва" представили новую кинокартину "Классная", которая взорвала белорусский интернет и покорила сердца зрителей. Режиссер национальной киностудии "Беларусьфильм" Кирилл Халецкий рассказал в "Актуальном интервью", чем цепляет фильм.

В первую очередь режиссер обратил внимание на то, как прошла премьера: "Действительно, премьера была такая, что я похожих в Беларуси и не вспомню. Это было образцовое мероприятие, был реально праздник. Люди приходили в шоке, потому что все так ярко, пышно, как будто мы в Москве".

Кирилл Халецкий:

"Наверное, главный секрет фильма в том, что он о нашей жизни. Он очень простой, понятный, добрый. И он про простое человеческое счастье, про простую девочку-учительницу, которая делает свои первые шаги. Она не супергеройка, это не супербоевик. Это простая жизнь, но насколько она попадает в сердце. Люди приходят в кино, видят на экране знакомые места, город Минск, Беларусь, агрогородок, какие-то знакомые слова, они слышат белорусскую речь, белорусскую символику, они просто приходят в восторг".

Режиссер отметил эмоциональную реакцию зрителей: "Не было, наверное, еще такого зала, где бы фильм заканчивался овациями. И очень здорово, что учителя приходят со своими классами, и фильм попадает и в учителя в самое сердце, и в учеников. Был случай в Гомеле, ко мне подходит классный руководитель и говорит: "Вы какое-то чудо сделали, потому что после просмотра мой класс меня обнял и сказал мне спасибо за то, что я их классный руководитель".

Сюжет фильма основан на реальных событиях. "История здесь очень-очень приближенная к жизни. Есть выпускница БГПУ, Татьяна Витальевна, ей 21-22 года. И она распределяется в агрогородок. Коренная минчанка. Для нее это вообще в стресс, что ее ближайшее будущее будет в агрогородке. А мы как киношники усугубляем обстоятельства, и она становится классным руководителем 11 класса. Есть такая практика, и такое реально очень редко бывает", - обозначил он.