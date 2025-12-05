Судьба финалистов шоу "Фактор.by" в руках телезрителей

"Фактор.by" готовится к первому прямому эфиру. Создатели пятого, юбилейного сезона самого рейтингового музыкального шоу Беларуси настроены решительно - хотят побить рекорд по просмотрам.

До финала проекта дошла дюжина сильнейших вокалистов не только из Беларуси, но и из стран ближнего зарубежья. Впервые за историю проекта соотношение парней и девушек 50х50.

Финалисты под руководством команды Белтелерадиокомпании целятся прямо в телеэкраны: работают не только с вокалом, но и со сценическим движением и посылом на камеры. А всего их 17 по периметру съемочного павильона, так что эффект присутствия телеаудитории обеспечен.

Судьба финалистов в руках телезрителей. Проголосовать можно в прямом эфире шоу. В поддержку своего фаворита на номер 2885 можно отправить СМС (его стоимость - 50 копеек) или сделать звонок: 8 810 10 10 6 ХХ (последние две цифры - номер исполнителя).

Именно телезрители будут решать, кто продолжит борьбу за победу, а кто сойдет с дистанции.