"Сябры" дали сольный концет в Москве в День народного единства России

В День народного единства России в Москве прозвучали белорусские песни. Ансамбль "Сябры" уже полвека выступает на сцене. За 50 лет творчества появились сотни ярких хитов и миллионы поклонников.

Сольное выступление в концертном зале "Москва", который вмещает около 5 тыс. зрителей, - очень символичное для ансамбля событие. Именно в Москве была впервые исполнена песня "Алеся", которая очаровала весь Советский Союз и популярна до сих пор.

По традиции свой сольный концерт "Сябры" начали с одной из самых популярных композиций Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Молодость моя - Белоруссия", а закончили песней "Прыязджайце да нас у Беларусь".

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

"То, что мы в этот праздник вместе, это тоже символично. Когда я еду сюда, вижу по вывескам - белорусские товары, мебель, обувь, продукты, это очень приятно, что так происходит, что здесь много наших товаров, продуктов. Вы приезжайте к нам в Беларусь и вы увидите, что у нас есть очень много того, что вам понравится".