Съемочный марафон с 8 утра до 2 ночи - состоялась премьера клипа Насти Кравченко на трек "Мотылек"
Автор:Редакция news.by
С песней "Мотылек" артистка Настя Кравченко представит Беларусь на международном конкурсе "Интервидение". Премьера клипа на этот трек состоялась 8 сентября.
Съемки клипа длились с 8 часов утра до 2 часов ночи. Для эффектных кадров Насте Кравченко даже пришлось научиться "летать".
"В одном эпизоде мы использовали подвесы, специальное крепление. Меня предупреждали, что это будет очень сложно, очень больно, потому что грудная клетка очень сильно зажимается, чтобы безопасно было поднимать. Но то ли благодаря какому-то моему энергетическому подъему в этот день, то ли благодаря моему спортивно-танцевальному прошлому, как будто это самый легкий для меня эпизод получился", - поделилась она.