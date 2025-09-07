Узнали, кто стал победителем конкурса "Хвала рукам, что пахнут хлебом"

Лида собрала гостей на День белорусской письменности. Райцентр в эти дни превратился в литературную столицу, притягивающую творческих людей, ценителей книги. Насыщенная программа второго дня приглашает всех на народные площадки "Города мастеров", хорового фестиваля, книжные ярмарки и новые арт-объекты.

Также на главную творческую площадку Лиды пригласили журналистов - там подведут итоги республиканского конкурса "Хвала рукам, что пахнут хлебом".

В эти минуты проходит награждение акул пера, которые восхваляют в своих творческих работах продовольственную безопасность и тех людей, которые всей душой болеют за Беларусь, за то, что поставить на стол.

Конечно, на замечательном празднике, Дне белорусской письменности, стираем все границы, как минимум потому, что литературное и журналистское слово не имеют никакого отличия в тех образах и в тех словах, которыми отметили акулы пера в своих работах (их было на конкурсе 135 в шести номинациях).

Организаторы конкурса - Министерство информации Республики Беларусь и профильный профсоюз.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:

"Эти репортажи очень качественные, душевные. Они сделаны от первого лица, то есть в виде интересных повествований. Предоставлены и качественные фотографии, как живые. Такое ощущение, что ты на самом деле находишься рядом с этим комбайнером, либо с водителем. Журналисты в этом плане молодцы, виден замечательный профессиональный рост. Кстати, очень много молодежи".

Корреспондент ТРК "Брест" Эмма Захарова добавила, что эта награда общая и принадлежит не только корреспонденту, но и оператору, режиссеру - всем, кто работал над материалом. "Спасибо команде, ведь именно вместе мы достигаем самых важных целей", - поблагодарила она.