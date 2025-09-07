3.70 BYN
Узнали, кто стал победителем конкурса "Хвала рукам, что пахнут хлебом"
Лида собрала гостей на День белорусской письменности. Райцентр в эти дни превратился в литературную столицу, притягивающую творческих людей, ценителей книги. Насыщенная программа второго дня приглашает всех на народные площадки "Города мастеров", хорового фестиваля, книжные ярмарки и новые арт-объекты.
Также на главную творческую площадку Лиды пригласили журналистов - там подведут итоги республиканского конкурса "Хвала рукам, что пахнут хлебом".
В эти минуты проходит награждение акул пера, которые восхваляют в своих творческих работах продовольственную безопасность и тех людей, которые всей душой болеют за Беларусь, за то, что поставить на стол.
Конечно, на замечательном празднике, Дне белорусской письменности, стираем все границы, как минимум потому, что литературное и журналистское слово не имеют никакого отличия в тех образах и в тех словах, которыми отметили акулы пера в своих работах (их было на конкурсе 135 в шести номинациях).
Организаторы конкурса - Министерство информации Республики Беларусь и профильный профсоюз.
Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:
"Эти репортажи очень качественные, душевные. Они сделаны от первого лица, то есть в виде интересных повествований. Предоставлены и качественные фотографии, как живые. Такое ощущение, что ты на самом деле находишься рядом с этим комбайнером, либо с водителем. Журналисты в этом плане молодцы, виден замечательный профессиональный рост. Кстати, очень много молодежи".
Корреспондент ТРК "Брест" Эмма Захарова добавила, что эта награда общая и принадлежит не только корреспонденту, но и оператору, режиссеру - всем, кто работал над материалом. "Спасибо команде, ведь именно вместе мы достигаем самых важных целей", - поблагодарила она.
Уверены, что те шесть победителей, которые сегодня получат свою заслуженную награду, и дальше будут воспевать белорусских тружеников в своих творческих проектах. Победители получат памятные призы, дипломы и денежные вознаграждения в размере 20 базовых величин, что является хорошим подспорьем для развития новых творческих проектов.