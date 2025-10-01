В 2025 году Театр-студия киноактера отмечает 45-летие

В 2025 году Театру-студии киноактера исполняется 45 лет. Это единственный сохранившийся на постсоветском пространстве театр, где сочетаются традиции театрального искусства и кинематографа, место экспериментов и новаторских постановок.

Официальная история театра ведется с 1980 года. Тогда в середине сентября приказом Госкино БССР был создан Театр-студия киноактера как экспериментальная творческая лаборатория профессионального мастерства штатных артистов киностудии "Беларусьфильм".

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии киноактера:

"Тогда это был всего лишь тренинг киноактеров на сцене театра. Но постепенно театр перешел эту стадию, и мы стали просто репертуарным театром, который чрезвычайно интересуется кино и которым чрезвычайно интересуется киностудия".

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии киноактера

Более 70 произведений мировой и отечественной классики и современной драматургии было поставлено на сцене театра - комедии, водевили, детективы, мелодрамы, трагедии, сказки.