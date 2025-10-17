В Бресте проходит предкастинг музыкального проекта "Фактор.BY. Дети"

Большое путешествие в поиске юных талантов: предкастинг музыкального проекта "Фактор.BY. Дети" проходит 17 октября в Бресте. Это не просто вокальный конкурс, а место, где ребенок сможет получить колоссальный опыт и обретет новых друзей.

"Фактор.BY. Дети"

Брест стал третьим областным центром, куда приехала команда проекта. И здесь точно есть кому покорять большую сцену. Город уже вырастил немало известных исполнителей, в том числе и юных.

Стремление научиться большему, проявить себя и не бояться публики. Многие из ребят уже не единожды участвовали в творческих конкурсах - город над Бугом вдохновляет разнообразием музыкальных проектов. Но это новая глава в жизни юных исполнителей.

Участники поделились впечатлениями:

"Мы приехали из деревни Страдечь. Я увлекаюсь вокалом давно. Мне нравится петь. Меня везде приглашают. От школы я тоже пою. Приглашают в сельские Дома культуры. Я выбрала песню "Васильковое небо". Она мне очень понравилась. Про нашу Беларусь, про наше небо васильковое".

"Это очень интересно, хочется попробовать себя в этом. Мне нравится петь. Я хожу в театральный кружок, люблю рисовать и все в этом роде. Я очень старюсь, чтобы достойный результат показать".

Задача для участников - исполнить свои любимые песни без какого-либо музыкального сопровождения и покорить жюри. Все как на взрослом "Факторе". Выбирают самых ярких вокалистов.

"Очень классно, что открылся такой проект. Я видела эту программу, смотрела ее, мне очень нравилось. Мечтала, что когда подрасту пойду на "Фактор.by". А так открылся "Факто.BY. Дети" - я очень рада".

"Люблю петь. Хожу уже где-то около 5-6 лет на вокал. Нравятся такие вот средние песни - и высокие, и низкие".