В Коласовском театре стартовал 100-й сезон
Автор:Редакция news.by
21 сентября в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа открылся 100-й, юбилейный сезон. Он стартовал показом спектакля "Несцерка", пишет БЕЛТА.
Впервые эта комедия была поставлена 18 мая 1941 года, в октябре 2006 года спектакль был обновлен. На большую сцену сыграть этот знаменитый спектакль вышел весь Коласовский театр. Главную роль сыграл заслуженный артист Республики Беларусь Петр Ламан.