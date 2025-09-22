В Коласовском театре стартовал 100-й сезон

Впервые эта комедия была поставлена 18 мая 1941 года, в октябре 2006 года спектакль был обновлен. На большую сцену сыграть этот знаменитый спектакль вышел весь Коласовский театр. Главную роль сыграл заслуженный артист Республики Беларусь Петр Ламан.