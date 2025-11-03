В Минске продолжает работу международный кинофестиваль "Лістапад"

В белорусской столице продолжается XXXI Минский международный кинофестиваль "Лістапад". 3 ноября программой запланированы конкурсные показы игровых и документальных фильмов, дебюты молодых режиссеров и День кинематографии Узбекистана.

На "Беларусьфильме" проходят мастер-классы, а в столичных кинотеатрах - премьеры, которые уже собрали полные залы.

На минских экранах представлены сотни миров - от детских сказок до философских притч, от документальных лент до игровых драм. "Лістапад" вновь доказывает: кино объединяет континенты и помогает понять, насколько близки люди в разных уголках планеты.

Картина "Папа Бука" индийского режиссера Биджукумара Дамодарана - одна из тех, что вызывает отклик даже без перевода. Трогательная история о вере, сострадании и человечности покорила зрителей в конкурсной программе.

Пракаш Бэйр, актер театра и кино (Индия):

"Этот фильм - совместная работа Индии и Папуа-Новой Гвинеи. Папуа-Новая Гвинея известна как последняя неоткрытая территория мира, и о ней знают далеко не все. Мы полностью снимали картину там, на этой земле. Это продукция, снятая на местном диалекте, и поэтому проект стал по-настоящему особенным для обеих стран".

В фестивальной афише восемь конкурсных направлений: игровое, неигровое кино, короткий метр, анимация и дебюты молодых режиссеров. Каждая лента не просто история, а взгляд на время.

Май Тху Хуэйен, режиссер (Вьетнам):

"Я очень рада впервые быть здесь, в Беларуси. Сегодня у меня два важных события: мастер-класс и показ моего фильма "Хрупкий цветок". Это первый раз, когда я провожу мастер-класс на фестивале "Лiстапад", и для меня это большая честь. Я очень благодарна организаторам".

На "Беларусьфильме" под эгидой фестиваля обсуждают, как национальные фильмы становятся частью мирового киноязыка. Мастер-классы, лекции и творческие встречи - все, что вдохновляет и делает кино живым и приближает к зрителю.

Конкурс детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк" - одно из самых теплых направлений кинофорума. Здесь среди членов жюри не только взрослые, но и сами дети. Они оценивают доброту, искренность и свет в каждом кадре.

Денис Сериков, председатель детского жюри конкурса "Лiстападзiк":

"Когда я в первый раз участвовал в "Лiстападзiке" в 2023 году, я для себя определил критерии, как оценивать фильмы или мультфильмы. Самое важное из них - это развитие персонажей, хороший написанный сценарий, операторская работа также немаловажна".