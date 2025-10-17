В Нацбиблиотеке Беларуси выбрали номинантов на премию Союзного государства по литературе и искусству

Минск стал площадкой для культурного диалога. Под сводами белорусского "алмаза знаний" собрался итоговый экспертный совет по премии Союзного государства в области литературы и искусства.

Первое заседание состоялось в Москве в июне. Комиссия получила десятки работ из разных регионов стран-соседок. В финал вышли 5 проектов. Среди них выставка, литературное произведение, проект в сфере образования, музыкально-фестивальная программа. Из числа лучших 17 октября комиссии предстояло определить трех номинантов.