В ноябре стартуют региональные отборы на конкурсы "Славянского базара"

Выбор представителя Беларуси на "Славянский базар в Витебске" начнется в середине ноября.

Фестиваль искусств готовит марафон региональных прослушиваний сразу на оба конкурса: детский музыкальный и исполнителей эстрадной песни. Это касается граждан Беларуси в возрасте от 8 до 14 и от 18 до 31 года включительно.

Первым эстафету принимает Могилев. Таланты поющего региона услышат 18 ноября. Далее эксперты сфокусируются на голосах Минской области. Прослушивание пройдет в Дзержинске 26 ноября.

Позже фанфары "Славянского базара" прозвучат западнее: Гродно попытает удачу 27 ноября. И на следующий день 28 ноября запоет Брестский регион. Кастинг пройдет в Барановичах.

Затем "Базар" встретит зиму в Гомеле. Вокалисты региона получат шанс на путевку в фестивальный Витебск 2 декабря. Кстати, домой форум заедет 5 декабря, витебских талантов ждут в концертном зале "Витебск".