2 сентября в Витебске пройдет концерт, посвященный III Белорусско-узбекскому женскому форуму
На деловом форуме предусмотрена и культурная программа. 2 сентября в 18:00 в Витебске начнется большой концерт, выступать будут артисты и белорусские, и узбекские.
Известный артист Узбекистана, кавалер ордена Дружбы, лауреат Госпремии Узбекистана Акбар Атамухамедов расскажет об инсайдах этого вечера и не только.
"Сегодня мы будем петь песню на стихе Юрия Энтина и музыку Фаруха Закирова, которая называется "Музыкальная чайхана". Я второй раз посещаю Беларусь. В первый раз мы выступали с оркестром кинематографии Российской Федерации, с оркестром знаменитого дирижера Сергея Скрипки. Возвращаясь на гостеприимную белорусскую землю, наш ансамбль вновь обратил внимание, что здесь удивительный народ", - рассказал артист.
Акбар Атамухамедов уверен, что узбеков с белорусами объединяет не только культурный код, но и то, что это 2 очень гостеприимных народа, которые очень любят музыку, которые очень любят встречаться и общаться.
"Я надеюсь, что мы будем петь так, что белорусские и узбекские женщины, которые приехали в рамках форума, получат удовольствие от нашего творчества. Мы будем выступать дуэтом с замечательным ансамблем "Сябры" с Анатолием Ярмоленко, это для нас очень хороший опыт", - отметил артист.