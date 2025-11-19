Во Дворце Республики наградили победителей конкурса "РадиоТриумф"

Кульминация века Белорусского радио состоялась. Дворец Республики стал географической точкой отсчета нового века национальной ФМ-трансляции. Здесь впервые в истории вручали национальную премию "РадиоТриумф".

На суд жюри было подано 234 заявки, в списке конкурсантов представлено 37 из 59 радиопрограмм, а в зале собрались те, кого мы привыкли слышать, но не видеть.

"Радиотриумф" во Дворце Республики

Ровно 100 лет назад, в 1925-м, белорусский язык впервые зазвучал в эфире для всего мира. С тех пор радио стало не просто источником новостей, спортивных репортажей и радиоспектаклей - оно стало голосом эпохи, судьбой и домом для целой плеяды звездных имен. А в годы военного лихолетья микрофоны радиостанции "Савецкая Беларусь" вселяли надежду и веру в Победу. Белорусское радио на волне столетия. Увага, гаворыць Палац Рэспублікі!

Информировать, образовывать, развлекать - задачи на ближайший вековой юбилей для Белорусского радио. Юбилейная математика следующая: кто-то посвятил радио практически половину жизни, кто-то четверть века, а кто-то дополнил белорусский эфир сразу тремя радиостанциями. Триумф - оправданный.

Радио уничтожило расстояние и соединило невидимой, но крепкой связью все корабли и все города земли.

Когда-то театру с приходом телевидения пророчили скорое забвение, однако как мы знаем, чтобы попасть в наш белорусский театр, нужно подумать об этом месяца за 2. Радио как театр воображения и радио как СМИ, которое еще никому не испортило зрение.

Новый "РадиоТриумф" ждем в 2027 году, ну а пока Гран-при - у Белтелерадиокомпании.