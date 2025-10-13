Во Дворце Республики пройдет концертная шоу-программа "Как мама сказала"

Настоящую феерию материнской любви и заботы 14 октября представят в Молодежном театре эстрады во Дворце Республики. Название концертной шоу-программы - "Как мама сказала" - выбрали неслучайно. Ключевой темой вечера будут любимые и популярные фразы мам, знакомые всем с детства.