Вокальная дуэль на "Фактор.by" - на пути к финалу 6 участников

2 января на сцене шоу "Фактор.by" снова состоится вокальная битва. На пути к финалу 6 участников. Финалисты займут места звездных наставников и почувствуют, каково быть по ту сторону сцены. Это будет настоящая вокальная дуэль. На кону не только путевка в следующий эфир, но и сердца зрителей. Напомним, что в прошлый раз из проекта выбыла подопечная Ольги Бузовой Юлия Соловей.