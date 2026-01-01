3.71 BYN
Вокальная дуэль на "Фактор.by" - на пути к финалу 6 участников
Автор:Редакция news.by
2 января на сцене шоу "Фактор.by" снова состоится вокальная битва. На пути к финалу 6 участников. Финалисты займут места звездных наставников и почувствуют, каково быть по ту сторону сцены. Это будет настоящая вокальная дуэль. На кону не только путевка в следующий эфир, но и сердца зрителей. Напомним, что в прошлый раз из проекта выбыла подопечная Ольги Бузовой Юлия Соловей.
Решать судьбу финалистов снова будут телезрители. По традиции сразу после выступлений откроется 15-минутное телефонное голосование. Звонок или СМС-сообщение на линию шоу будет стоить 50 копеек. Смотрите пятый прямой эфир "Фактор.by" 2 января сразу после "Панорамы" в 20:45.