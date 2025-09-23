Впервые в Белгосфилармонии состоялся проект "Viva Maestro!"

Впервые на подмостках Белгосфилармонии прозвучал проект "Viva Maestro!" Он стал пятым по счету, но первым для белорусского зрителя.

Фестиваль классической музыки уже успел побывать в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Воронеже, а в 2025 году из межрегионального превратился в международный. Новое звучание форуму добавил Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании. Под руководством главного дирижера оркестровой труппы Александра Высоцкого прозвучало более пяти номеров. Солистами вечера стали молодые виртуозы - учащиеся музыкальных учреждений из разных уголков России.

Елена Степанова, организатор фестиваля "Viva Maestro!" (Россия):

"Оркестр профессиональный, и большое спасибо дирижеру, он тонко относится к совсем юным исполнителям, которые играют с оркестром впервые, а не только к именитым музыкантам. Дирижер не скупится на то, чтобы поработать больше и пройтись по моментам, волнующим ребят".

Как отметил главный дирижер симфонического оркестра Белтелерадиокомпании Александр Высоцкий, оркестр с большим удовольствием работает над программой, так как в ее рамках исполняются настоящие шедевры мировой классики. Первый концерт - Чайковского, второй - Камиля Сен-Санса. "Дети очень талантливые, интересные, любознательные, очень открыты к общению, а с оркестром у них очень хорошо получается играть", - добавил он.