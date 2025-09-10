3.66 BYN
Вспорхнули на "Интервидении" - делегация Беларуси прибыла в Москву
Финишная прямая для белорусского "Мотылька" - представитель Беларуси на конкурсе "Интервидение" Настя Кравченко прибыла в Москву. В графике артистки ежедневные интервью и знакомство с Live Ареной.
Белорусский "Мотылек" стремится быть на высоте в прямом смысле, перелета Минск - Москва мало.
Двадцатый час пребывания в столице "Интервидения", дело близится к полуночи. Хореографический квартет учится порхать над сценой, тросы сделают белорусский номер на конкурсе невесомым.
Роман Ковалев, хореограф-постановщик:
"Есть нюансы, есть ожидания, которые бы хотелось поскорее воплотить. Номер очень сложный технически для артистов балета, они выступают как акробаты и воздушные гимнасты. Благодаря коллегам из России мы смогли реализовать нашу идею".
Настя Кравченко бережет связки для репетиции в Live Арене, двухчасовая проба сцены пройдет во весь голос 11 сентября вечером.
Настя Кравченко, представитель Беларуси на конкурсе "Интервидение":
"Приезжая летом в Москву, я постоянно видела баннеры "Интервидения", я понимала, что это серьезный масштаб. Внимание СМИ к этому конкурсу ожидаемо. Я горда и счастлива представлять Республику Беларусь, рада, что на меня возложены такие надежды. Здорово, что за эти 5 лет я закрепилась на сцене, в меня настолько поверили, что отправили представлять страну".
23 культуры сойдутся на одной сцене 12 сентября. В Национальном центре России пройдет торжественное открытие конкурса и жеребьевка, где все узнают, под каким номером вспорхнет белорусский "Мотылек".