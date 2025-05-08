ВТБ (Беларусь) открыл выставку ко Дню Победы в БГУ

Экспозиция состоит из 16 стендов, на которых в хронологической последовательности представлена информация о действиях четырех советских фронтов в годы войны. Выставка знакомит посетителей с биографиями выдающихся командующих, освободивших территорию Беларуси: Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, генерала армии Георгия Захарова, генерала армии Ивана Черняховского и Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна.

"Выставка, посвященная операции "Багратион", - не просто воспоминание о героической операции, изменившей ход Великой Отечественной войны. Это глубокий поклон мужеству, стойкости и самоотверженности наших предков. В преддверии Дня Победы мы особенно остро чувствуем значение исторической памяти, цену этой великой даты, ее связь с каждым из нас - через семьи, судьбы, память. Отрадно, что молодежь проявляет интерес к героическим страницам прошлого. Этот проект - наша благодарность за мирное небо, наша ответственность перед историей и перед будущими поколениями", - отметил заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Дорошевич.