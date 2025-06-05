"Вытокі-2025" ярко врываются в лето

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" громко врывается в лето. Пятый, юбилейный сезон проекта обещает запомниться своими красками и масштабами. Стартовый день проекта в Поставах выдался богатым на эмоции с перерывами на проливной дождь.

"Вытокі" громко и ярко врываются в наше лето. Пятый сезон проекта принимает гостеприимная поставская земля на Витебщине. И об этих красотах мы готовы вам рассказать.

"Вытокі" - это не просто спорт, это будущее, это технический потенциал, это скрытая прелесть каждого уголочка нашей Синеокой. И свое знакомство с Поставским районом мы начали с молочного завода, который до сих пор бережно хранит свои традиции, но при этом активно развивается.

Молодым везде дорога, а Беларусь - бренд молодых. В этом году "Вытокі" запускают оригинальный проект, который готов в творческом формате познакомить каждого желающего с потенциалом района Беларуси.

Перейдем к самому яркому. Конечно, небесная канцелярия внесла коррективы в наш яркий старт. Но художественный интерактив удался. Юные жители района смогли приложить свою руку и кисть к оформлению новой площадки многофункционального комплекса с оригинальным орнаментом.