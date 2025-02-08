"Я лучше поеду, постреляю, побегаю, нежели буду сидеть дома в телефоне" - участница "Вызова"

Для ребят военно-патриотического турнира "Вызов" разработали насыщенную программу с занятиями по боевой, тактической и военно-медицинской подготовке. Как все происходит на полигоне, показал проект "Война и мир".

"У нас есть и проход минно-взрывных заграждений, прохождение зараженного участка местности, соответственно, преодоление полосы препятствий, точка, где наши обучаемые снаряжают магазин, проводят разборку автомата АК-74, и точка, где ребята выполняют норматив по медицинской подготовке. В конце, соответственно, ребята у нас занимаются на тактическом огневом городке. Когда, соответственно, группа находит флаг. Время у нас останавливается, лучшая команда у нас пройдет в полуфинал", - рассказал заместитель начальника учебного центра УО "Военная академия Республики Беларусь" Артем Мицкович.

Реальное задание от заместителя начальника учебного центра УО "Военная академия Республики Беларусь" Артема Мицковича звучит так: "Наши войска ведут наступательную операцию. Противник отброшен на дальние рубежи в район населенного пункта Стай. Данный участок местности заминирован. Здесь будут располагаться наши тыловые резервы. Поэтому нужна группа разминирования в количестве двух человек. Первый сапер будет, соответственно, искать мину. Второй ассистент будет ее откапывать. Услышите характерный звук? Как только находите, мину откапываем. Понятно? Время на все 10 минут".

На военно-патриотическом турнире "Вызов" ребятам обрисовали ситуацию и дали еще задание: "В ходе ведения боя противник применил против нас химическое оружие. Нам необходимо применить костюмы РХБЗ и преодолеть препятствия. Здесь плащ резиновый и противогазы".

Курсант военно-патриотического клуба "Гранит" внутренних войск МВД Беларуси Никита Дорошевич говорит, что парни должны помогать девочкам расстегнуться, надеть противогазы, прикрутить банку, потому что девочки это чуть медленнее будут делать. При этом он не считает, что девочки слабее. "Есть случаи, когда девочки намного лучше, чем парни. Был у меня случай, что у одного парня сборка-разборка автомата была 40 секунд, а девочка за 25 справилась", - рассказал он.

Ульяна Клочкова, курсант военно-патриотического клуба "Гранит" внутренних войск МВД Беларуси:

"На "Вызове" я уже была год назад. "Вызов" для людей сильных духом. Ребята, я смотрю, не сдаются, они хорошо бегут". В "Граните" я с сентября, но я была еще в другом клубе и достаточно много чего оттуда знаю. Я сильна достаточно в оружии, могу помочь, рассказать, в медицине тоже, с противогазами тоже ребятам помогала, рассказывала нормативы, то есть во всем помогаю. Больше всего мне нравится, наверное, автомат разбирать, собирать, стрелять".