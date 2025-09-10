3.66 BYN
Является ли большим событием участие Беларуси в "Интервидении", рассказала Ольга Шлягер
Беларусь одна из первых откликнулась на идею проведения "Интервидения". Насколько российская инициатива оказалась своевременной, а также можно ли говорить о том, что это является большим событием возвращения на международную сцену. На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответила генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер.
"Мы были очень рады, поэтому с большим энтузиазмом это восприняли и с удовольствием включились в работу. Мы проводили отбор, и очень благодарны тем, кто присоединился к такому закрытому мероприятию, кто подготовился к нему", - поблагодарила генпродюсер Белтелерадиокомпании.
По словам Ольги Шлягер, эта новость по-хорошему всколыхнула в очередной раз белорусскую эстраду и шоу-бизнес. А что касается международных конкурсов, то Беларусь уже в них участвовала. Да и в принципе страна не уходила из международной повестки, ведь в Республике Беларусь проводился тот же "Фактор. BY", на который съезжались представители разных государств.
На вопрос, может ли собеседница оценить масштаб того, что нас ожидает 20 сентября во время проведения "Интервидения", она ответила: "Если посмотреть на географию конкурса, то получается симбиоз всевозможных культур, и это уже праздник - праздник от общения, возможности поучиться чему-то друг у друга, а творческим людям еще и встретиться на одной сцене", - считает Ольга Шлягер.
По ее мнению, даже если на "Интервидении" и есть соревновательный элемент, то он не испортит общее впечатление, потому что мероприятие длится не один день. Ольга Шлягер уверена, что эта история будет очень красивой и станет замечательным праздником.