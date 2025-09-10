Является ли большим событием участие Беларуси в "Интервидении", рассказала Ольга Шлягер

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c384f847-37d7-4231-b28f-d0ed64919802/conversions/1e0c9adc-d9f0-43d7-bc79-94bee8ae4457-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c384f847-37d7-4231-b28f-d0ed64919802/conversions/1e0c9adc-d9f0-43d7-bc79-94bee8ae4457-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c384f847-37d7-4231-b28f-d0ed64919802/conversions/1e0c9adc-d9f0-43d7-bc79-94bee8ae4457-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c384f847-37d7-4231-b28f-d0ed64919802/conversions/1e0c9adc-d9f0-43d7-bc79-94bee8ae4457-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Беларусь одна из первых откликнулась на идею проведения "Интервидения". Насколько российская инициатива оказалась своевременной, а также можно ли говорить о том, что это является большим событием возвращения на международную сцену. На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответила генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер.

"Мы были очень рады, поэтому с большим энтузиазмом это восприняли и с удовольствием включились в работу. Мы проводили отбор, и очень благодарны тем, кто присоединился к такому закрытому мероприятию, кто подготовился к нему", - поблагодарила генпродюсер Белтелерадиокомпании.

По словам Ольги Шлягер, эта новость по-хорошему всколыхнула в очередной раз белорусскую эстраду и шоу-бизнес. А что касается международных конкурсов, то Беларусь уже в них участвовала. Да и в принципе страна не уходила из международной повестки, ведь в Республике Беларусь проводился тот же "Фактор. BY", на который съезжались представители разных государств.

Ольга Шлягер

На вопрос, может ли собеседница оценить масштаб того, что нас ожидает 20 сентября во время проведения "Интервидения", она ответила: "Если посмотреть на географию конкурса, то получается симбиоз всевозможных культур, и это уже праздник - праздник от общения, возможности поучиться чему-то друг у друга, а творческим людям еще и встретиться на одной сцене", - считает Ольга Шлягер.