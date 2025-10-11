За кулисами конкурса "Наше поколение" еще один праздник: Кинга Мура поздравили с днем рождения

Считанные часы до разрешения интриги Международного конкурса "Наше поколение". Московская Live Арена в ожидании фанфар финала главного вокального состязания октября. Конкурс объединил 16 стран мира. Беларусь представляет 13-летняя минчанка Амалия Сухан.

Все в ожидании шоу. Что касается двойного праздника за кулисами, то все радуются не только этому празднику дружбы, но и поздравляют участника из Соединенных Штатов Америки. Кингу Муру сегодня исполнилось 10 лет. Беларусь преподнесла тортик, его конкурсную песню Brand New (что в переводе означает "Обновленный"), перевели и сделали обновленную версию этого трека.

Кинг Мур, представитель США на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение": "Я, наконец-то, вхожу в подростковый возраст, я очень благодарен за все поздравления, мне было очень весело. Я хочу поехать в мировое турне, играть вообще во всех городах мира, также хотел бы исполнить гимн моей страны на всех больших спортивных мероприятиях, а также я бы хотел собственное телешоу".

Буквально считанные минуты до того, как пройдет последний тракт, репетиция здесь на сцене. Ведущие (это Алсу и Вячеслав Макаров) проведут все шоу, которые белорусы смогут увидеть 12 октября в 18:30 на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24".