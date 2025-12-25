3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Живой рок под аккомпанемент Президентского оркестра - "Фактор.by" готовится впечатлять
Пока куранты не пробили новый, 2026 год, финалистам шоу "Фактор.by" еще есть чем удивить в уходящем. Уже завтра увидим героев прайм-тайма на первой кнопке. Семерка финалистов уже готовит основное блюдо четвертого прямого эфира - рок под оркестровые партитуры. Традиционно предновогодний эфир пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. Сегодня в павильонах "Беларусьфильма" шумно, репетиции длятся на протяжении всего дня.
Отправить зрителя в нокаут, конечно, в хорошем смысле - такая задача стоит перед финалистами шоу "Фактор.by". А помогать им будет Президентская оркестровая труппа. За дирижерским штурвалом - Виталий Кульбаков.
Вчера они давали бал во Дворце Независимости, а сегодня репетируют с участниками "Фактор.by". Четвертый прямой эфир обещает быть по-настоящему громким. Уже завтра под аккомпанемент Президентского оркестра выйдет семерка финалистов самого рейтингового музыкального шоу страны. В павильоне "Беларусьфильма" все должно сложиться четко, как по отмашке дирижера. Ведь от объектива телекамер не скрыться даже за нотным листом.
Тема предновогоднего эфира – рок, что пару шагов от классики, а потому для Президентского оркестра - это настоящий эксперимент. А вот для семерки финалистов еще одна возможность показать силу голоса и остаться в прайм-тайм. Ведь, когда впереди Новый год, так хочется верить в сказку.
Но в новогодней карте желаний есть еще одна заветная мечта - победа на шоу "Фактор.by" и Дед Мороз для них - зритель. Поддержать своего фаворита можно будет, когда ведущие объявят начало голосования. Звонок на линию шоу будет стоить 50 копеек.