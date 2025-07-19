Лукашенко поздравил руководство Никарагуа с 46-й годовщиной Сандинистской революции

Лукашенко рассчитывает на ощутимые результаты в сотрудничестве с Никарагуа. Наш Президент от имени белорусского народа и себя лично поздравил сопрезидентов Никарагуа, а также граждан этой страны по случаю 46-й годовщины триумфа Сандинистской революции.

Сегодня Сандинистский фронт национального освобождения с гордостью продолжает свою планомерную работу, основу которой составляют ежедневная забота об обычном человеке и строительство справедливого и устойчивого общества. Приятно отметить, что взаимовыгодное белорусско-никарагуанское партнерство в политической, торгово-экономической и культурной сферах, основанное на принципах уважения, доверия, надежности и открытости, с каждым годом только усиливается и, безусловно, в скором времени принесет ощутимые результаты для обеих стран", - говорится в поздравлении.