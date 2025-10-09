3.69 BYN
ЕК настаивает на развертывании ударных дронов у границ с Беларусью и Россией
Еврокомиссия настаивает на развертывании ударных беспилотников у границ с Россией и Беларусью в рамках программы милитаризации Евросоюза. О якобы наличии такой необходимости заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
По его словам, в краткосрочной перспективе ЕС должен улучшить свои возможности по обнаружению и сопровождению беспилотников с использованием акустических сенсоров, радаров и спутников. В долгосрочной перспективе, заявил Кубилюс, необходимо развивать технологии для уничтожения и нейтрализации дронов, включая дроны-перехватчики, мобильные системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.
Для реализации этих планов еврокомиссар призвал использовать "украинский опыт". Он также сообщил, что до 2030 года Евросоюз намерен израсходовать 2,5 трлн евро на производство оружия, включая беспилотники.