Главные вызовы современности обсудили на VII Осенней научной сессии

Расследование геноцида белорусского народа, кодификация экологического законодательства, поиск критериев государственности - часть тем, которые 9 октября поднимались на научно-практической конференции в рамках VII Осенней научной сессии в Минске.

Участники обсуждали главные вызовы современности и варианты их правового регулирования. На повестке дня также были темы, связанные с обеспечением государственного суверенитета в цифровом пространстве. Особое внимание - 80-летию Великой Победы.

Осенняя научная сессия - это цикл научно-практических мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития права и государства. Организатором научного события является Национальный центр законодательства и правовой информации.

Площадка объединила более 300 представителей госорганов, формирующих и реализующих национальную правовую политику, юридического научного сообщества из Беларуси и России, а также других стран.