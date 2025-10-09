3.69 BYN
3.01 BYN
3.50 BYN
Главные вызовы современности обсудили на VII Осенней научной сессии
Расследование геноцида белорусского народа, кодификация экологического законодательства, поиск критериев государственности - часть тем, которые 9 октября поднимались на научно-практической конференции в рамках VII Осенней научной сессии в Минске.
Участники обсуждали главные вызовы современности и варианты их правового регулирования. На повестке дня также были темы, связанные с обеспечением государственного суверенитета в цифровом пространстве. Особое внимание - 80-летию Великой Победы.
Осенняя научная сессия - это цикл научно-практических мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития права и государства. Организатором научного события является Национальный центр законодательства и правовой информации.
Площадка объединила более 300 представителей госорганов, формирующих и реализующих национальную правовую политику, юридического научного сообщества из Беларуси и России, а также других стран.
Научная сессия - важная инициатива для конструктивного диалога между наукой, практикой и государством.