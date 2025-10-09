Красиво и креативно: в Минске появились 18 новых зон отдыха с необычным оформлением

В 2025 году в Минске открылось 18 новых зон отдыха с необычными концепцией и оформлением. Девять из них стали подарком минчанам ко Дню города.

Расскажем, как общими усилиями преображается белорусская столица.

"Фишки" новых зон отдыха

Этот "уютный уголок" уже стал одним из самых популярных мест отдыха в Первомайском районе. Комфортные дорожки для прогулок мам с колясками, а детям - интересные инсталляции для изучения фауны.

Компактный парк органично вписался в дворовую территорию дома по улице Академика Купревича. Пруд с утками - любимое место отдыха у местных жителей. Олеся Кислюк гуляет здесь с сыном каждый день.

Олеся Кислюк, жительница Минска:

"Живем буквально в двух шагах от этой площадки. Переехали в этот район примерно два месяца назад. Не было ни дорожек, ни с коляской нельзя было пройти. Пробирались по траве. И вот буквально пару недель назад открылся (парк. - Прим. ред.). Просто супер! С коляской проехать можно. Ребенок на уток залипает. Круто, что поставили информационные таблички, с указанием, чем можно кормить уток, а чем нельзя. Все лавочки очень удобные, мы в восторге".

В 2025 году специалисты отошли от прежней концепции благоустройства Минска. Если раньше акцент делали на лесопарковых территориях, то теперь внимание уделяется площадкам во дворах, вблизи жилых домов. Например, Советский район приглашает в "Котовку". Посетители парка сразу оценили атмосферу и антураж.

Здесь есть птичья столовая, которая уже стала крылатой премьерой района. Опыт постепенно подхватывают в каждом дворе. А еще здесь есть качели, причем не только для детей, но и для взрослых.

Александр Проминский, директор УП "Зеленстрой Советского района г. Минска":

"Территория сквера разделена на функциональные зоны. Появилась детская зона с установленным игровым оборудованием, игровым комплексом, песочницей, качелями. Также появилась спортивная зона - такая небольшая воркаут-площадка с волейбольной площадкой".

"Тюбинг-драйв", который станет зимним хитом, благоустроили во Фрунзенском районе Минска. Однако даже сейчас площадка не пустует. Для любителей двухколесного транспорта - велотрасса.

Алеся Савич, директор УП "Зеленстрой Фрунзенского района г. Минска":

"Совместными усилиями здесь создали безопасную, организованную трассу для катания на тюбингах. Также на этой территории сделан велотрек, чтобы в летний период можно было покататься на велосипедах".

Здесь же появился и детский уголок с горками и подвесной лестницей. Эта площадка - пример гражданской инициативы в Минске.