Встреча Трампа и Стубба: о чем будут говорить и какие козыри есть у президента Финляндии

Их общая история началась совсем недавно. Год назад и представить было нельзя, что совместная игра в гольф соединит пути наших главных героев. Бессонные ночи, переписки в мессенджерах, звонки и долгие беседы. Тысячи километров, разделяющие их, оказались не помехой. С трепетом и тревогой ожидают новую встречу. Куцый вышел роман. Но это и не роман вовсе, а краткая история взаимоотношений президентов США и Финляндии Дональда Трампа и Александра Стубба.

Их действительно сблизила игра в гольф во время неформального визита финна в Мар-а-Лаго. Политики регулярно поддерживали связь. Все вылилось в первую официальную встречу на высшем уровне. До этого общение Стубба и Трампа носило лишь неформальный характер.

Вечером 9 октября президент Финляндии проведет переговоры с хозяином Белого дома. Станут ли они рядовым проявлением двусторонних отношений или им уготовано выйти за рамки взаимоотношений двух стран?

На повестке встречи 3 пункта:

американо-финские отношения в целом;

торгово-экономическое сотрудничество;

украинский конфликт.

По словам Стубба, он проинформирует Трампа о ситуации в Украине и расскажет о своем недавнем визите в Киев. Иными словами, достижениями знаменитой финской разведки планируется заткнуть за пояс ЦРУ и Пентагон, а также показать американскому коллеге сноровку Стубба в гонзо-журналистике.

Йохан Бекман, политолог, доктор общественно-политических наук (Финляндия):

"Он (Стубб. - Прим. ред.) - экстремист среди экстремистов. Естественно, он попросит Трампа, может быть, о каком-то новом оружии, лоббировании каких-то конкретных шагов в связи с поставкам оружия Украине. Но, я думаю, Стубб уже много раз попросил. Финляндия, в принципе, всегда была интересной страной для США, потому что Финляндия - соседка России (до этого - Советского Союза), у нее много информации о России, о Советском Союзе, финны понимают русских, знают русских и так далее. Поэтому финны, в принципе, очень важны".

Рассматривая вопрос шире, стоит отметить, что президент Финляндии выступает в роли своего рода посланника европейского сообщества.

Почему именно он? Стубб - характерный продукт времени, представитель страны НАТО, активный рассказчик, голосящий об угрозе России, поддержке Украины. Стубб призывает страны Запада объединиться против Глобального Юга, который, по его мнению, напрямую угрожает "европейским ценностям". То есть он способен к ретрансляции позиций Брюсселя и НАТО, но, в отличие от своих коллег, пока не вызывает, а скорее, не может дать Трампу весомую причину для упрека.

Германия полнится внутренними проблемами, Франция вот-вот от них лопнет, Италия позволяет себе дерзости в отношении одного из главных американских союзников - Израиля, на Фон дер Ляйен как погоны на плечи повесили два вотума недоверия. А Стубб тем временем завоевал расположение Трампа игрой в гольф и регулярными звонками и перепиской.

Более того, Финляндия для США может представлять экономический интерес. Это козырь, которым, вполне вероятно, воспользуется Стубб. У Хельсинки богатый опыт в строительстве ледоколов. Чтобы противостоять России и Китаю на Крайнем Севере, США жизненно необходимо нарастить свой ледокольный флот. Хозяин Белого дома еще летом выказывал желание приобрести порядка 40 крупных кораблей подобного типа.

Сами Штаты без помощи Финляндии не справятся. США хотели самостоятельно построить тяжелый ледокол, но запланированные сроки его спуска на воду перенеслись с 2024 года на 2028-й. Еще и бюджет раздули почти до 2 млрд долларов. Тем временем Хельсинки за три года и 150 млн долларов построили свой ледокол новейшего типа, хотя несколько меньших размеров, чем нужно Вашингтону. Однако именно это станет козырем на встрече Стубба и Трампа.

Лидеры ЕС попытаются воспользоваться расположением хозяина Белого дома к финскому коллеге и предложить Трампу решить его проблемы, а за это попросят решить их проблемы. Ведь положение дел складывается не в пользу ЕС. За годы украинского кризиса риторика сменилась от "Украина должна победить" до "Россия не должна выиграть".