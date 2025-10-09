К реставрации Брестской крепости подключились студенты из России

Высадился волонтерский десант московского Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 у юго-западных казарм легендарной цитадели. Опыт подобных работ на исторических объектах у них есть. Но здесь работать особенно ответственно.

"Миссия Добро" существует уже достаточно давно. И мы уже третий раз привозим российских волонтеров в Брест. В этом году, поскольку у нас такая памятная дата - 80-летие Победы - конечно, невозможно было обойти эту тему стороной. И когда мы узнали, что проходит такая долгожданная, масштабная реставрация Брестской крепости, начали думать, какая у нас есть возможность тоже принять в этом участие".