3.69 BYN
3.01 BYN
3.50 BYN
К реставрации Брестской крепости подключились студенты из России
Сохранение уникального наследия - дело общее! К выполнению реставрационных работ в Брестской крепости подключилась молодежь России. Такая возможность у них появилась благодаря проекту "Миссия Добро".
Высадился волонтерский десант московского Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 у юго-западных казарм легендарной цитадели. Опыт подобных работ на исторических объектах у них есть. Но здесь работать особенно ответственно.
София Пякшева, руководитель российского центра науки и культуры в г. Бресте:
"Миссия Добро" существует уже достаточно давно. И мы уже третий раз привозим российских волонтеров в Брест. В этом году, поскольку у нас такая памятная дата - 80-летие Победы - конечно, невозможно было обойти эту тему стороной. И когда мы узнали, что проходит такая долгожданная, масштабная реставрация Брестской крепости, начали думать, какая у нас есть возможность тоже принять в этом участие".
Заниматься реставрацией сооружений Брестской крепости российские волонтеры будут на протяжении недели.