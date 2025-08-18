Макрон предложил обсуждать завершение конфликта на Украине с участием Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffcf21e4-879a-45f3-bc58-9fe4a5695c87/conversions/303c265a-9561-44e0-a5fb-0ed5a7b04515-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffcf21e4-879a-45f3-bc58-9fe4a5695c87/conversions/303c265a-9561-44e0-a5fb-0ed5a7b04515-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffcf21e4-879a-45f3-bc58-9fe4a5695c87/conversions/303c265a-9561-44e0-a5fb-0ed5a7b04515-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ffcf21e4-879a-45f3-bc58-9fe4a5695c87/conversions/303c265a-9561-44e0-a5fb-0ed5a7b04515-xl-___webp_1920.webp 1920w Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил обсуждать завершение украинского конфликта на четырехсторонней встрече с участием Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров России, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, однако считает, что также должна быть проведена и четырехсторонняя встреча с участием Европы. Об этом он заявил на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне.