Макрон предложил обсуждать завершение конфликта на Украине с участием Европы
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил обсуждать завершение украинского конфликта на четырехсторонней встрече с участием Европы. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров России, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, однако считает, что также должна быть проведена и четырехсторонняя встреча с участием Европы. Об этом он заявил на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
"Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему. И, кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - сказал он.