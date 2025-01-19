Машина российского актера Гоши Куценко стала главным объектом расследования. В "запорожце" было найдено тело изрезанной женщины. Авто стояло в укромном месте во дворе жилого дома. Подозреваемый в убийстве уже задержан. О злополучной судьбе "запорожца" известный актер узнал не сразу, он находился на съемках.

Подозреваемый зарезал свою жертву у жилого дома на Кутузовском проспекте. После чего, по данным СМИ, убийца тащил истекающую кровью женщину по асфальту в подворотню, где и стоял заброшенный «запорожец». Им преступник воспользовался в качестве схрона.