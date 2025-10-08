Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Между Израилем и ХАМАС достигнута договоренность по обмену пленными

Как сообщают СМИ, ХАМАС и Тель-Авив достигли договоренности по обмену пленными. Сейчас согласовывается план выхода ЦАХАЛ из нескольких городов.

Как ранее заявил президент США, следующие 48 часов переговоров в Египте имеют решающее значение.

ХАМАС отказывается разоружаться прежде, чем Израиль остановит войну и выведет войска с палестинских территорий. Тель-Авив называет эти условия неприемлемыми.

Ожидается, что 8 октября в переговорный процесс попытаются непосредственно вмешаться представители администрации Трампа.

Разделы:

В мире

Теги:

ИзраильХАМАСЦАХАЛпереговорыДональд Трамп