Между Израилем и ХАМАС достигнута договоренность по обмену пленными
Автор:Редакция news.by
Как сообщают СМИ, ХАМАС и Тель-Авив достигли договоренности по обмену пленными. Сейчас согласовывается план выхода ЦАХАЛ из нескольких городов.
Как ранее заявил президент США, следующие 48 часов переговоров в Египте имеют решающее значение.
ХАМАС отказывается разоружаться прежде, чем Израиль остановит войну и выведет войска с палестинских территорий. Тель-Авив называет эти условия неприемлемыми.
Ожидается, что 8 октября в переговорный процесс попытаются непосредственно вмешаться представители администрации Трампа.