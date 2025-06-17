Муаззин: Нетаньяху хочет спасти свою политическую карьеру и отвлечь внимание от внутреннего кризиса

Нетаньяху хочет спасти свою политическую карьеру и отвлечь внимание от внутреннего кризиса. Таким мнением в программе "Это другое" поделился иранский журналист Хаял Муаззин.

"Нетаньяху напал на территорию Ирана, нарушая международные права, - считает он. - Израиль постарался нанести серьезный ущерб нашим ядерным объектам. У него не получается, потому что наши ядерные объекты находятся очень глубоко. И сионистский режим не обладает таким вооружением, чтобы он смог повредить самый главный ядерный объект Ирана. Иран отвечает серьезным образом - применяются баллистические ракеты. На видеокадрах видны точечные удары КСИР. И со стороны КСИР было сделано заявление, что даже если сионистский режим остановится, мы не будем останавливаться. Мы до конца будем проводить эту операцию, будем мстить за наши убитых великих генералов и ядерных ученых".

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Отвечая на вопрос, как иранское общество относится к происходящему, Хаял Муаззин сказал, что обстановка в Иране спокойная. Магазины, рестораны, кафе, государственные учреждения работают в штатном режиме, и народ Ирана каждый вечер выходит на улицу, проводит мирные акции с требованием ядерной бомбы.

Журналист рассказал, что депутаты, а также бывший глава КСИР Мохсен Резаи призывают изменить ядерную тактику Ирана, потому что это единственное сдерживание врага. "По моему мнению, Иран постепенно движется в этом направлении и скоро может объявить о создании ядерного оружия. Иран уже вышел из сотрудничества с организацией МАГАТЭ. Постепенно выйдет из других соглашений", - предполагает он.

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