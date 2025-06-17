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Муаззин: Нетаньяху хочет спасти свою политическую карьеру и отвлечь внимание от внутреннего кризиса
Нетаньяху хочет спасти свою политическую карьеру и отвлечь внимание от внутреннего кризиса. Таким мнением в программе "Это другое" поделился иранский журналист Хаял Муаззин.
"Нетаньяху напал на территорию Ирана, нарушая международные права, - считает он. - Израиль постарался нанести серьезный ущерб нашим ядерным объектам. У него не получается, потому что наши ядерные объекты находятся очень глубоко. И сионистский режим не обладает таким вооружением, чтобы он смог повредить самый главный ядерный объект Ирана. Иран отвечает серьезным образом - применяются баллистические ракеты. На видеокадрах видны точечные удары КСИР. И со стороны КСИР было сделано заявление, что даже если сионистский режим остановится, мы не будем останавливаться. Мы до конца будем проводить эту операцию, будем мстить за наши убитых великих генералов и ядерных ученых".
Отвечая на вопрос, как иранское общество относится к происходящему, Хаял Муаззин сказал, что обстановка в Иране спокойная. Магазины, рестораны, кафе, государственные учреждения работают в штатном режиме, и народ Ирана каждый вечер выходит на улицу, проводит мирные акции с требованием ядерной бомбы.
Журналист рассказал, что депутаты, а также бывший глава КСИР Мохсен Резаи призывают изменить ядерную тактику Ирана, потому что это единственное сдерживание врага. "По моему мнению, Иран постепенно движется в этом направлении и скоро может объявить о создании ядерного оружия. Иран уже вышел из сотрудничества с организацией МАГАТЭ. Постепенно выйдет из других соглашений", - предполагает он.
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Ближний Восток на острие большой войны. Пять дней ракетных взаимных обстрелов. Под ударом - гражданское население. Ночью 13 июня Тель-Авив нанес самый масштабный удар по территории Ирана за всю историю 40-летнего конфликта и начал беспрецедентную операцию, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. - Нетаньяху решил разрушить весь регион Ближнего Востока и Азии? - Вступит ли США в прямой конфликт? - И чем для мира может обернуться ближневосточная эскалация? Смотрите в новом выпуске авторского проекта Ксении Лебедевой "Это другое".
"Сионистский режим хочет большую войну в регионе, - уверен Хаял Муаззин. - И это необходимо для самого Нетаньяху. Нетаньяху хочет спасать свою политическую карьеру и отвлечь внимание своего народа от внутреннего кризиса. И я думаю, что если так будет продолжаться, этот конфликт в регионах перерастет в большой международный конфликт. Это ожидаемо".