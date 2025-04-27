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Наши люди - почему иностранцы выбирают Беларусь местом для жизни
Комфортные для жизни города и ухоженные агрогородки, приветливые и отзывчивые люди, вкусные и натуральные продукты. Все, кто хоть однажды бывал в Беларуси, без проблем пройдут этот популярный интернет-квиз "Угадай страну по фактам".
Вот еще несколько важных. Мы не огораживаемся заборами, а выстраиваем мосты дружбы. Не бросаем косые взгляды, услышав иностранную речь, а спрашиваем, чем помочь. Бережно храним свои традиции и уважаем культуру других народов, чтобы каждый здесь чувствовал себя, если не коренным жителям, то уж точно своим человеком.
История Чарльза Найта
Он гулял по самым оживленным улицам Лос-Анджелеса, Лондона и Берлина, но своим местом для жизни выбрал самую настоящую белорусскую глубинку. Жители деревни Мощены, что в Ушачском районе, сначала, конечно, присматривались к удивительному соседу в ковбойской шляпе. Нет, говорят, он не из Техаса, а из штата Вирджиния. Его зовут Чарльз Найт, он видел весь мир.
В Беларусь его привела любовь сначала к прекрасной избраннице, а потом и ко всей стране. Впечатлился небольшой деревней, где отчетливо услышал "Welcome to Mощены". О жизнь в глубинке делится с друзьями по всему миру.
"Когда я прогуливаюсь, останавливаются машины. Люди спрашивают, не то ли я американец, предлагают подвезти. Мне даже не приходится думать о безопасности. Я чувствую себя здесь намного безопаснее, чем в Америке. Это не потому, что я иностранец. Здесь просто все так устроено. Раньше я вообще не знал о Беларуси, а потом прочувствовал ее. Ее нужно прочувствовать. Здесь тихо, спокойно. Здесь мой дом. Зачем вообще жить в каком-то другом месте? Я везде уже был. Здесь такое гостеприимство, это не передать словами. Меня угощали вареньем", - рассказал уроженец американского штата Вирджиния Чарльз Найт.
Чарльз, как истинный американец, готов, конечно, спорить, что самая вкусная еда - это бургеры и обязательно с Колой, но и в белорусских драниках уже знает толк. Говорит, что самые вкусные со сметаной. Да и вообще иностранец рассуждает, что гастрономический туризм - отличный повод познакомиться с Беларусью, ее историей, традициями, культурой.
Чарльз в восторге от белорусских пейзажей, озера, леса, а какие в его деревне закаты. Такие виды и, главное, возможность пользоваться природным богатством - роскошь для многих стран.
"Я был во многих столицах мира. Все они выглядят одинаково - те же машины, те же здания, то же движение. Но потом я приехал в Беларусь, познакомился с Витебском. Так красиво! Много монументов, большие площадки, амфитеатр. Поэтому, если иностранец приехал погостить в Беларусь, то стоит побывать не только в Минске, но и в городах поменьше, а еще обязательно заехать в деревню", - посоветовал Чарльз Найт.
История Валерия Медунецкого
Более 30 лет в Витебске во время легендарного "Славянского базара" призывают через искусство к миру и взаимопониманию. Именно международный фестиваль и привел гражданина Латвии Валерия Медунецкого в Беларусь.
Сначала приехал в качестве гостя известного на весь мир форума, а потом стал студентом Витебского медуниверситета. За заслуги в подготовке кадров для иностранных государств вуз награжден Орденом Дружбы Народов. Сейчас здесь обучаются представители полусотни стран. И это ли не лучшее подтверждение того, что наш диплом с особым знаком качества.
"Тогда меня именно город зацепил. И я понял, что я хочу здесь остаться и учиться. Я выбрал профессию провизора. Я понимал, что медицина - это непросто, но все-таки хотел получить именно это образование. Я благодарен родителям, что они поддержали меня в моем стремлении, потому что инициатором учебы в Беларуси была мама", - рассказал уроженец Латвии, студент ВГМУ Валерий Медунецкий.
Получение диплома - совсем не повод прощаться с Беларусью, а даже наоборот, новая возможность приложить усилия, чтобы остаться здесь, рассуждает студент из Даугавпилса. И вот еще один взвешенный поступок и шаг к мечте. Иностранный студент изъявил желание распределиться по принципу, как и для белорусских студентов, провизора ждут в Минской области.
"Я решил остаться, потому что, во-первых, мне предоставили такую возможность с условием того, что я получу вид на жительство. Я этой возможностью воспользовался, так как помимо того, что я могу здесь работать, мне еще предоставят жилье. Это будет новый город, потому что по распределению я попадаю в Крупки", - поделился Валерий Медунецкий.
Беларусь становится все притягательнее для иностранцев не только с туристической точки зрения. Нам есть чем гордиться и что показать миру. Белорусское направление особенно популярно у жителей ближайших европейских стран - Латвии, Литвы и Польши. В этом, безусловно, заслуга безвиза. Побывав в гостях, многие принимают решение о переезде. Вместе нам по пути, уверена руководитель волонтерского проекта "На ПМЖ в Беларусь" Дарья Лемешонок. Вопрос оформления документов, детали по переезду, покупка недвижимости, популярный блог, выжимка полезной информации для тех, кто захотел связать свою жизнь с нашей страной.
"Большая часть, около 50 % - это граждане стран Балтии. Им понятна наша вертикаль власти, им понятно, как мы строим нашу государственность. Это им очень близко, потому что, к сожалению, в той же Латвии уже ни о какой государственности говорить не приходится", - отметила автор волонтерского проекта "На ПМЖ в Беларусь" Дарья Лемешонок.
Это всего лишь несколько историй иностранцев, которые чувствуют себя в Беларуси как дома. Наша страна открыта для всех, кто приезжает к нам с миром и желанием полюбить все то, что так любят белорусы. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".