3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
Названо условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c5c58ce-4710-4594-b793-0ebada2e2b95/conversions/688d1440-ea73-4a53-a08c-a3ae577f834f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c5c58ce-4710-4594-b793-0ebada2e2b95/conversions/688d1440-ea73-4a53-a08c-a3ae577f834f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c5c58ce-4710-4594-b793-0ebada2e2b95/conversions/688d1440-ea73-4a53-a08c-a3ae577f834f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c5c58ce-4710-4594-b793-0ebada2e2b95/conversions/688d1440-ea73-4a53-a08c-a3ae577f834f-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byМожно ли будет перенести пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского
Можно ли будет перенести пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также подписание сделки по редкоземельным металлам, зависит от украинцев, пишет агентство Reuters.
Зеленский в пятницу, 28 февраля, покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
"Пресс-конференция с Зеленским отменена, сделка не подписана; может ли быть это перенесено, пока Зеленский все еще находится в стране, зависит от украинцев", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
Фото АР