Названо условие переноса пресс-конференции Трампа и Зеленского

Можно ли будет перенести пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также подписание сделки по редкоземельным металлам, зависит от украинцев, пишет агентство Reuters.

Зеленский в пятницу, 28 февраля, покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.

"Пресс-конференция с Зеленским отменена, сделка не подписана; может ли быть это перенесено, пока Зеленский все еще находится в стране, зависит от украинцев", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.