Немецкая промышленность теряет ежемесячно более 10 тыс. рабочих мест
Кризис в машиностроении Германии бьет все антирекорды. Как сообщает Bloomberg, немецкая машиностроительная отрасль падает три года подряд.
Это самый продолжительный спад с начала 1990-х годов. Машиностроение - вторая по величине отрасль в ФРГ по объему выручки. Ее упадок создает дополнительную нагрузку на и без того больную экономику. Так, в этом году немецкая промышленность сокращает более 10 тыс. рабочих мест в месяц, что усиливает опасения по поводу дальнейшего развития страны.
Впрочем, кризис наблюдается не только в машиностроении. По информации профильных агентств, число банкротств германских компаний достигло 10-летнего максимума. За этот год в стране признали свою финансовую несостоятельность почти 24 тысячи компаний.
Лидерами по росту количества банкротств стали обрабатывающая промышленность и розничная торговля. Кроме того, выросло и число частных банкротств. Уже более 76 тыс. предпринимателей были вынуждены закрыть свое дело.