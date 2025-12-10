Немецкая промышленность теряет ежемесячно более 10 тыс. рабочих мест

Кризис в машиностроении Германии бьет все антирекорды. Как сообщает Bloomberg, немецкая машиностроительная отрасль падает три года подряд.



Это самый продолжительный спад с начала 1990-х годов. Машиностроение - вторая по величине отрасль в ФРГ по объему выручки. Ее упадок создает дополнительную нагрузку на и без того больную экономику. Так, в этом году немецкая промышленность сокращает более 10 тыс. рабочих мест в месяц, что усиливает опасения по поводу дальнейшего развития страны.