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Новый корпус БГМУ открыли в Минске

По последнему слову техники и науки. Новый корпус Белорусского государственного медуниверситета официально открыл свои двери для студентов. Строительство нового 8-этажного здания стартовало в январе 2023-го. Проект реализован по поручению главы государства. Для будущих медиков предусмотрели множество современных технологий. Виртуальные лаборатории, 4D-залы и тренажеры-симуляторы. Современная отделка, стилизованный интерьер и большие аудитории. Корпус рассчитан сразу на тысячу учебных мест. В каждом помещении для занятий - мониторы для онлайн-трансляций.

Новое здание расположилось недалеко от основного корпуса медицинского вуза и довольно близко к Cтуденческой деревне.

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