Новый корпус БГМУ открыли в Минске

По последнему слову техники и науки. Новый корпус Белорусского государственного медуниверситета официально открыл свои двери для студентов. Строительство нового 8-этажного здания стартовало в январе 2023-го. Проект реализован по поручению главы государства. Для будущих медиков предусмотрели множество современных технологий. Виртуальные лаборатории, 4D-залы и тренажеры-симуляторы. Современная отделка, стилизованный интерьер и большие аудитории. Корпус рассчитан сразу на тысячу учебных мест. В каждом помещении для занятий - мониторы для онлайн-трансляций.