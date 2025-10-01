1 октября стартовала благотворительная акция Белорусского Красного Креста "Ваша дапамога"

1 октября, в Международный день пожилых людей, открылся второй "Центр здоровья", приуроченный к старту ежегодной благотворительной кампании Белорусского Красного Креста "Ваша дапамога".

Эта вдохновляющая инициатива призвана поддержать пожилых людей и людей с инвалидностью, помогая им адаптироваться к современному миру.

Особое внимание уделяется образованию: волонтеры обучают компьютерной грамотности, основам ухода и профилактике заболеваний. Больше всего среди людей пенсионного возраста ценятся курсы по интернет-безопасности, уникальные языковые курсы и кружки рукоделия.

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста:

"Инициатива БКК по открытию "Пунктов здоровья" реализуется на территории всей страны. В городе Минске пункт, который мы открываем сегодня, в День пожилых людей, является вторым пунктом. Он открывается на базе Центра социального обслуживания населения Первомайского района, что позволяет нам хорошо взаимодействовать с нашими партнерами и позволяет пожилым людям в знакомом месте получить помощь от работников БКК".

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста

Надежда Шабанова, пенсионер, участник акции "Ваша дапамога":

"Я лучше схожу в наш социальный центр, чем буду лежать и смотреть телевизор. За два года я освоила курсы моделинга, углубленного изучения смартфонов. Мне здесь нравится, я также хожу в танцевальный коллектив "Грация", мы выступаем на различных мероприятиях".

Надежда Шабанова, пенсионер, участник акции "Ваша дапамога"

Также состоялся круглый стол, посвященный взаимодействию Красного Креста с госструктурами. Участники обсудили действующие механизмы поддержки, обмен информацией о нуждающихся.