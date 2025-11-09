Дни премьера Великобритании Кира Стармера сочтены. Как пишет Daily Mail, большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Британии уверено, что премьер-министр не досидит на своем посту до лета 2026 года из-за утраты доверия со стороны населения. Вполне возможно, что это произойдет еще до нового года.

Отмечается, что среди депутатов от Лейбористской партии сформировался четкий консенсус: Стармер не просто бесполезен в политике, он бесполезен в управлении государством, и с каждой неделей это становится все более очевидным.

Согласно последним опросам, деятельность политика одобряют всего 20 % населения.