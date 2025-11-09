С 11 по 14 ноября в Минске пройдет выставка-ярмарка PRODEXPO - 2025

C 11 по 14 ноября Минск примет Международную выставку-ярмарку PRODEXPO - 2025. Она соберет на своих площадях производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, сырья, ингредиентов, оборудования и технологий.

PRODEXPO за годы многолетней истории стала знаковым форумом, объединяющим профессионалов и представителей профильных министерств, ведомств, бизнеса, науки и торговли. Участники демонстрируют весь ассортимент продовольствия из разных стран, а также инновационные разработки и гастрономические новинки.