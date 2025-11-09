3.68 BYN
"Динамо-Минск" против "Сочи": кто окажется сильнее в поединке 10 ноября
Кто окажется сильнее на этот раз - "зубры" или "леопарды"? У столичного "Динамо" есть хороший шанс разжиться двумя результативными баллами и, следовательно, переместиться на третью строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.
10 ноября "бело-синие" будут принимать "Сочи" в регулярном чемпионате.
Прямо сейчас дружина Дмитрия Квартального занимает четвертое место в сводном протоколе. За 23 матча набран 31 балл. Что касается оппонента, то гости все прочнее прописываются на последнем месте всей Лиги. Серия поражений составляет две игры. В активе только 14 очков, а отставание от зоны плей-офф Запада - 10 пунктов.
Не так давно клубы пересекались. В конце октября столичная команда учинила разгром "Сочи" - 8:2. Удастся ли порадовать своих зрителей успехом и такой же результативностью? Прямая трансляция игры начнется в 19:10 на телеканале "Беларусь 5".